  2. محليات
  3. أخبار محلية

انتخابات 2018: مرشحتان و14 مرشحا للرئاسة بكفر قرع

تاريخ النشر: 04/04/2018 - 09:24

انتخابات 2018: مرشحتان و14 مرشحا للرئاسة بكفر قرع
هدى صلاح الدين عريدي
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

في الوقت الذي تتردد الأنباء عن نية 15 مرشحة ومرشحا خوض الانتخابات لرئاسة السلطة المحلية في بلدة كفر قرع، أعلنت ابنة كفر قرع، المحامية هدى صلاح الدين عريدي (25 عاما)، الأسبوع الجاري، عن نيتها الترشح للرئاسة في انتخابات السلطات المحلية، ممثلة عن جيل الشباب، المزمع إجراؤها في 30.10.2018.

جاء ذلك في بيان أصدرته هدى عريدي، وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48" اليوم، الأربعاء.

وعريدي حاصلة على اللقبين الأول والثاني في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، وعلى لقب أول في المحاماة.

انتخابات 2018: برايمرز العائلات تكرس تهميش المرأة
تشهد البلدات العربية عشية كل انتخابات للسلطات المحلية ظاهرة إجراء انتخابات عائلية تمهيدية "برايمرز" لاختيار مرشحي الرئاسة والعضوية للسلطات المحلية.
 

وعرّفت عريدي نفسها بأنها ناشطة سياسية، خطبت في الأمم المتحدة العام الماضي، كممثلة عن جمعية المحامين الدولية، ولها نشاطات عدة في المجال السياسي والحقوقي وعلى الصعيد الوطني.

وقالت عريدي إنها تطمح إلى تعزيز مكانة الشباب في المجتمع ورفع مستوى فعالية واشتراك الشباب في القضايا العامة.

وأضافت أنه "حان الوقت ليكون للشباب في مركز مؤثر في المجتمع ليجدد ويغير سياسات عائلية نعيش معها منذ سنين. نملك الخبرة والقدرة على العمل بجد من أجل مجتمع أفضل".

وختم عريدي بالقول إنه "خلال هذا الاسبوع سيتم نشر بيان مفصل أكثر، يشمل البرنامج الانتخابي، وسيوزع على الإعلام".

يذكر أن المربية فكتوريا زحالقة مدلج (53 عاما) أعلنت، الأسبوع الجاري، عن ترشحها لرئاسة وعضوية المجلس المحلي المجلس في كفر قرع، كما أعلن الناشط السياسي باسم كناعنة، ورئيس المجلس المحلي المحامي حسن عثامنة، والرئيس السابق زهير يحيى نيتهم وغيرهم الترشح للرئاسة أيضا.

ملف خاص | يوم الأرض

#هدى صلاح الدين عريدي
#كفر قرع
#انتخبات 2018

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ملاحقة سياسية: اعتقال إمام المسجد الكبير باللد الشيخ يوسف الباز
ملاحقة سياسية: اعتقال إمام المسجد الكبير باللد الشيخ يوسف الباز

2018-04-04

حالة الطقس: غائم جزئيا وارتفاع على درجات الحرارة
حالة الطقس: غائم جزئيا وارتفاع على درجات الحرارة

2018-04-04

كفر ياسيف: اندلاع حريق في مستودع مقابل لمحطة وقود
كفر ياسيف: اندلاع حريق في مستودع مقابل لمحطة وقود

2018-04-03

الأكثر قراءة

أم الفحم: مقتل إمام مسجد بجريمة إطلاق نار

أم الفحم: مقتل إمام مسجد بجريمة إطلاق نار

2018-04-03
استشهاد إياد زبارقة من قلنسوة برصاص الجيش قرب حاجز أريئيل

استشهاد إياد زبارقة من قلنسوة برصاص الجيش قرب حاجز أريئيل

2018-04-03
محامية عهد التميمي: تحقيق وصل حد التحرش الجنسي

محامية عهد التميمي: تحقيق وصل حد التحرش الجنسي

2018-04-03
الموت يغيب النائب السابق هاشم محاميد

الموت يغيب النائب السابق هاشم محاميد

2018-04-03
جريمة قتل الإمام تهز أم الفحم... تحميل الشرطة كامل المسؤولية

جريمة قتل الإمام تهز أم الفحم... تحميل الشرطة كامل المسؤولية

2018-04-03