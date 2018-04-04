انتخابات 2018: مرشحتان و14 مرشحا للرئاسة بكفر قرع

في الوقت الذي تتردد الأنباء عن نية 15 مرشحة ومرشحا خوض الانتخابات لرئاسة السلطة المحلية في بلدة كفر قرع، أعلنت ابنة كفر قرع، المحامية هدى صلاح الدين عريدي (25 عاما)، الأسبوع الجاري، عن نيتها الترشح للرئاسة في انتخابات السلطات المحلية، ممثلة عن جيل الشباب، المزمع إجراؤها في 30.10.2018.

جاء ذلك في بيان أصدرته هدى عريدي، وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48" اليوم، الأربعاء.

وعريدي حاصلة على اللقبين الأول والثاني في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، وعلى لقب أول في المحاماة.

وعرّفت عريدي نفسها بأنها ناشطة سياسية، خطبت في الأمم المتحدة العام الماضي، كممثلة عن جمعية المحامين الدولية، ولها نشاطات عدة في المجال السياسي والحقوقي وعلى الصعيد الوطني.

وقالت عريدي إنها تطمح إلى تعزيز مكانة الشباب في المجتمع ورفع مستوى فعالية واشتراك الشباب في القضايا العامة.

وأضافت أنه "حان الوقت ليكون للشباب في مركز مؤثر في المجتمع ليجدد ويغير سياسات عائلية نعيش معها منذ سنين. نملك الخبرة والقدرة على العمل بجد من أجل مجتمع أفضل".

وختم عريدي بالقول إنه "خلال هذا الاسبوع سيتم نشر بيان مفصل أكثر، يشمل البرنامج الانتخابي، وسيوزع على الإعلام".

يذكر أن المربية فكتوريا زحالقة مدلج (53 عاما) أعلنت، الأسبوع الجاري، عن ترشحها لرئاسة وعضوية المجلس المحلي المجلس في كفر قرع، كما أعلن الناشط السياسي باسم كناعنة، ورئيس المجلس المحلي المحامي حسن عثامنة، والرئيس السابق زهير يحيى نيتهم وغيرهم الترشح للرئاسة أيضا.