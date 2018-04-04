باقة الغربية تحتج: غزة لست وحدك

اعتبر سكرتير فرع التجمع الوطني الديمقراطي في مدينة باقة الغربية، جمال دقة، أن "مسيرة العودة في غزة، الأسبوع الماضي، في ذكرى يوم الأرض، 30 آذار، صححت البوصلة الوطنية لدى كافة شعبنا الفلسطيني".

وقال دقة لـ"عرب 48" إن "المطلوب من كافة كوادر الحركة الوطنية في أراضي 48 أيضا الوقوف إلى جانب أبناء شعبهم كما يجب وتنظيم وقفات احتجاجية وتظاهرات ضد العدوان الدموي على أهلنا في قطاع غزة".

وأضاف أن "الوقفة الاحتجاجية في باقة جاءت إسنادا لأهلنا في غزة ولنضالهم أمام آلة الحرب الإسرائيلية، إذ أنهم يدفعون الثمن عنا وعن كل أبناء الأمة العربية".

وأشار إلى أن "غزة أثبتت أن الشعب الفلسطيني لن ينسى مطالبه وحقوقه بالحرية، ومطالبته بدحر الاحتلال وفك الحصار، والدفاع عن الثواتب الوطنية".

وختم سكرتير تجمع باقة الغربية بالقول إن "غزة أكدت للعالم كله أن يوم الأرض لا زال خالدا، وأثبتت مسيرة العودة أنها الرد الحقيقي للدفاع عن الأرض الفلسطينية العربية. وجاءت فعاليات غزة كرسالة لشعبنا لإنهاء الانقسام بشكل نهائي، وأن الوحدة وحدها كفيلة بدحر الاحتلال والتصدي لجرائمه وممارساته القمعية.

جاء ذلك في أعقاب تظاهر عدد من أهالي باقة الغربية، مساء أمس الثلاثاء، احتجاجا على الممارسات الإسرائيلية القمعية بحق أهالي قطاع غزة المحاصر.

وكان المحتجون تجمعوا أمام مسجد أبو بكر الصديق، وسط المدينة، ورفعوا شعارات منددة بالحصار المفروض على غزة، والمجزرة الأخيرة التي وقعت مؤخرا، وأسفرت عن استشهاد 16 مواطنا أعزل برصاص الجيش الإسرائيلي، أثناء فعاليات مسيرة العودة الكبرى.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "كفى قتلا للأبرياء في غزة " و"غزة لستِ وحدكِ" و"شعب فلسطين شعب حي"، وغيرها من اللافتات المناصرة للمحاصرين في قطاع غزة.