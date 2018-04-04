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نهائيا: مسيرة العودة الحادية والعشرون في عتليت

تاريخ النشر: 04/04/2018 - 11:58

نهائيا: مسيرة العودة الحادية والعشرون في عتليت
تصميم عبد طميش
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

أعلنت جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين في أراضي عن إقامة مسيرة العودة الحادية والعشرين، مسيرة الساحل الفلسطيني، على أراضي قرية عتليت المُهجرة، تحت اسم مسيرة الساحل الفلسطيني، وذلك يوم الخميس، الموافق التاسع عشر من شهر نيسان/ أبريل الجاري والمتزامن مع ما يسمى بيوم "استقلال إسرائيل"، وتحت شعار "يوم استقلالكم، يوم نكبتنا".

ودعت الجمعية كافة أبناء الداخل الفلسطيني وهيئاته الاجتماعية والسياسية إلى المشاركة الفعالة في النشاطات التي تنظمها الجمعية واللجنة الشعبية لمسيرة الساحل الفلسطيني في عتليت المُهجرة.

ملف خاص | يوم الأرض

#مسيرة العودة
#النكبة
#حقوق المهجرين
#عتليت

نهائيا: مسيرة العودة الحادية والعشرون في عتليت

نهائيا: مسيرة العودة الحادية والعشرون في عتليت

من عرب 48

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