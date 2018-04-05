"عوتسما يهوديت" المتطرفة تعتزم التظاهر الاستفزازي بأم الفحم الثلاثاء

تعتزمُ حركة 'عوتسما يهوديت' المتطرفة، بقيادة المتطرف ميخائيل بن آري وباروخ مارزل وإيتمار بن غفير، تنظيم مظاهرة استفزازية في مدينة أم الفحم، يوم الثلاثاء المقبل.

وتسود أجواء من الاستنكار والسخط في أم الفحم ومنطقة وادي عارة بسبب تكرار مسيرات عناصر اليمين المتطرف الاستفزازية، للبلدات العربية.

وبحسب المعلومات المتوفرة، يعتزم المتطرفون التظاهر أمام مسجد الفاروق، الثلاثاء، احتجاجا على "اشتباك الأقصى" بالقدس.

وعلمنا أن الأحزاب السياسية والحركات الوطنية في أم الفحم والمنطقة ستنظم وقفة احتجاجية موحدة تصديا للمتطرفين.

وناشدت الكوادر الوطنية بلدية أم الفحم والقائمة المشتركة ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية العمل لمنع تنظيم المظاهرة الاستفزازية، وحذروا من توتر الأوضاع وتبعات استفزاز المتطرفين للمواطنين العرب في منطقة وادي عارة.

ويذكر أنه في يوم 14 تموز/ يوليو الماضي، اشتبك كل من محمد أحمد محمد جبارين ومحمد أحمد مفضي جبارين ومحمد حامد جبارين، من أم الفحم، مع قوات شرطة الاحتلال في الحرم القدسي، ما أسفر عن استشهادهم ومقتل شرطيين إسرائيليين.