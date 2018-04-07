فاجعة بعرعرة: وفاة الطفل محمد شعلة عقب نسيانه بسيارة

لقي الطفل محمد شعلة البالغ من العمر أربع سنوات، من قرية عرعرة بالمثلث الشمالي، بعد عصر اليوم السبت، مصرعه، إثر نسيانه داخل سيارة والده لعدة ساعات.

وعثر على الطفل بعد ساعات العصر داخل سيارة والده في مكان عمله بأم الفحم، وذلك بعد أن فقدت أثاره بساعات الظهر، حيث قدمت العائلة بلاغا للشرطة عن اختفاء الطفل، وبدروها قامت الشرطة بعمليات بحث وتفتيش بالمنطقة عن الطفل.

وحسب بيان صادر عن الشرطة، فإن الطفل الذي يبلغ من العمر 4 سنوات، عثر عليه داخل سيارة والده وهو بحالة حرجة، حيث أقر الطاقم الطبي الذي وصل للمكان وفاته بعد أن نقل بحالة حرجة إلى مركز طبي بأم الفحم وقدمت له الإسعافات الأولية وأخضع لعملية إنعاش.

وذكر بيان الشرطة أن عائلة من قرية عرعرة قدمت ظهر اليوم السبت، بلاغا عن اختفاء طفلها، وفور الحصول على البلاغ، شرع عناصر الشرطة بالبحث والتفتيش عن الطفل في المنطقة وبالقرب من منزله، علما أن العائلة بحثت لساعات عن الطفل في ذات المنطقة وبالحي السكني الذي تسكنه.

وإلى جانب عمليات البحث عن الطفل داخل الحي السكني وفي القرية، قام أفراد الشرطة بالاتصال والتواصل مع والد الطفل الذي كان يعمل في أم الفحم، حيث توجهت دورية شرطية إلى مكان العمل في المدينة، وعندما تم فتح سيارة الوالد عثر على الطفل وهو بحالة حرجة بعد نسيانه لساعات.

ونقل الطفل إلى مركز طبي في المدينة، حيث أقر الطاقم الطبي وفاته بعد أن أخضع للإسعافات ولعملية إنعاش.