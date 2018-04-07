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قتيلان وجريح بتصادم بين قطار وسيارة بالرملة

تاريخ النشر: 07/04/2018 - 22:22

قتيلان وجريح بتصادم بين قطار وسيارة بالرملة
(نشطاء)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

قتل شخصان وجرح ثالث مساء اليوم السبت، في حادث مروع جراء تصادم بين قطار وسيارة في مدينة الرملة، حيث تم تعطيل حركة القطارات من وغلى محطة اللد.

وفور وقوع الحادث وصلت للمكان طواقم طبية تابعة لنجمة داوود الحمراء التي تلقت إخطارا عن جرحى جراء حادث تصادم بين قطار وسيارة في مدينة الرملة.

وقامت الطواقم الطبية بالتعاون مع سلطة الإطفاء والإنقاذ على تخليص الجرحى الذين علقوا داخل المركبة، وقدموا الإسعافات الميدانية لشخصين وصفت جراحهم بالخطيرة جدا وتم نقلهم على وجه السرعة إلى المستشفى، لكن تم إعلان وفاتهما لاحقا.

بدوره، أفاد طاقم "زاكا" الرملة، بوقوع حادث طرق بالقرب من محطة القطار بالمدينة، حيث اصطدمت سيارة بقطار ما أسفر عن مصرع شخصين.

وحسب التحقيقات الأولية للشرطة، على ما يبدو أن سيارة اقتحمت منطقة سكة الحديد بمسار غير قانوني بين الرملة و"نعان"، حيث اصطدمت السيارة بقطار مسافر. ولم تكن هناك إصابات بين ركاب القطار، كما تم استدعاء قطار آخر لنقل الركاب.

وبسبب الحادث، ووفقا لتوجيهات الشرطة، تم إغلاق خط سكة الحديد بين اللد و"بيت شيمش" أمام حركة القطارات بمحطة اللد.

وطالبت الشرطة أصحاب السيارات إلى الامتثال للقانون وعدم السفر بسياراتهم عبر مسار سكة الحديد.

ملف خاص | يوم الأرض

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قتيلان وجريح بتصادم بين قطار وسيارة بالرملة

قتيلان وجريح بتصادم بين قطار وسيارة بالرملة

قتيلان وجريح بتصادم بين قطار وسيارة بالرملة

من عرب 48

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