كفر قرع: إصابة متوسطة لرجل بجريمة إطلاق نار

أصيب رجل (50 عاما) بجراح وصفت بالمتوسطة، جراء تعرضه مساء اليوم السبت، إلى جريمة إطلاق نار خلال تواجده في منطقة البريد في قرية كفر قرع، حيث نقل إلى المستشفى للعلاج، فيما أغلقت الشرطة المنطقة وشرعت التحقيق في ملابسات الحادث.

وحسب وحدة إسعاف كفر قرع، فقد تعرض رجلا إلى جريمة إطلاق نار، حيث قدمت له الإسعافات الميدانية ونقل على وجه السرعة بحالة متوسطة إلى مستشفى هيلل يافة بالخضيرة لاستكمال العلاج، علما أنه أصيب في البطن.

إلى ذلك، وصلت للقرية قوات معززة من شرطة وادي عارة التي عمدت على إغلاق موقع الجريمة في منطقة البريد بالبلدة القديمة، وشرعت التحقيق في ملابسات الحادث، دون أن تعلن عن خلفية الجريمة ودون تنفيذ أي اعتقالات.