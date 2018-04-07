  2. محليات
  3. أخبار محلية

كفر قرع: إصابة متوسطة لرجل بجريمة إطلاق نار

تاريخ النشر: 07/04/2018 - 22:37

كفر قرع: إصابة متوسطة لرجل بجريمة إطلاق نار
(عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

أصيب رجل (50 عاما) بجراح وصفت بالمتوسطة، جراء تعرضه مساء اليوم السبت، إلى جريمة إطلاق نار خلال تواجده في منطقة البريد في قرية كفر قرع، حيث نقل إلى المستشفى للعلاج، فيما أغلقت الشرطة المنطقة وشرعت التحقيق في ملابسات الحادث.

وحسب وحدة إسعاف كفر قرع، فقد تعرض رجلا إلى جريمة إطلاق نار، حيث قدمت له الإسعافات الميدانية ونقل على وجه السرعة بحالة متوسطة إلى مستشفى هيلل يافة بالخضيرة لاستكمال العلاج، علما أنه أصيب في البطن.

إلى ذلك، وصلت للقرية قوات معززة من شرطة وادي عارة التي عمدت على إغلاق موقع الجريمة في منطقة البريد بالبلدة القديمة، وشرعت التحقيق في ملابسات الحادث، دون أن تعلن عن خلفية الجريمة ودون تنفيذ أي اعتقالات.

 

ملف خاص | يوم الأرض

#كفر قرع
#إطلاق نار
#جريمة
#الشرطة

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

6 جرحى جراء حادث طرق قرب حرفيش
6 جرحى جراء حادث طرق قرب حرفيش

2018-04-07

قتيلان وجريحان بتصادم بين قطار وسيارة بالرملة
قتيلان وجريحان بتصادم بين قطار وسيارة بالرملة

2018-04-07

فاجعة بعرعرة: وفاة الطفل محمد شعلة عقب نسيانه بسيارة
فاجعة بعرعرة: وفاة الطفل محمد شعلة عقب نسيانه بسيارة

2018-04-07

الأكثر قراءة

"جمعة الكاوتشوك": 8 شهداء و1070 إصابة في غزة

2018-04-06
المغار: مقتل هلال بدر بعدما أطلق النار على نفسه

المغار: مقتل هلال بدر بعدما أطلق النار على نفسه

2018-04-06
توتر بين نتنياهو وترامب حول

توتر بين نتنياهو وترامب حول "الانسحاب الأميركي من سورية"

2018-04-06

"جمعة الكاوتشوك": استشهاد شاب من جباليا متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال

2018-04-06
قطاع غزة: الاحتلال يدخل الإطارات إلى قائمة الممنوعات

قطاع غزة: الاحتلال يدخل الإطارات إلى قائمة الممنوعات

2018-04-06