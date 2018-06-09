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النقب: إلصاق أوامر هدم على بيوت في قرية الغراء

تاريخ النشر: 09/06/2018 - 23:14

النقب: إلصاق أوامر هدم على بيوت في قرية الغراء
أرشيفية
عرب ٤٨/ رأفت أبو عايش
تحرير: خالد السيد

قامت وحدات "يوأف" التابعة لسلطة "توطين البدو" بالإضافة لموظفي سلطة "توطين البدو"، مساء اليوم السبت، بإلصاق أوامر هدم على ثلاث بيوت في قرية الغراء مسلوبة الاعتراف في مناطق غربي من النقب.

وتصل هذه المعلومات لـ"عرب 48"، بعد أشهر من الهدوء النسبي في تنفيذ عمليات هدم بيوت الفلسطينيين في النقب، حيث اقتحمت قوات الشرطة ووحدات "يؤاف"، إضافة لموظفي سلطة "توطين البدو" قرى النقب مسلوبة الاعتراف، الغراء والفرعة والهواشلة، وقامت بإلصاق أوامر الهدم على عدد من البيوت في قرية الغراء الى جانب تهديد عدد من أهالي القرى بدفع غرامات مالية عالية إذا لم يقوموا بهدم منازلهم بأنفسهم.

النقب: هدم العراقيب للمرة 129
واصلت السلطات الإسرائيلية ممارساتها العنصرية لاقتلاع أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، جنوبي البلاد، وأقدمت آلياتها وجرافاتها بحماية من الشرطة على هدم مساكنها للمرة الـ129 على التوالي، وشردت أهلها وأبقتهم في العراء دون مأوى رغم أحوال الطقس الحارة،
 

وشهدت قرية الغراء في النقب خلال الشهر الماضي هدما ذاتيا لمنزلين في أعقاب ضغط وتهديد موظفي السلطات للأهالي، بدفع غرامات باهظة وهدم بيوتهم على أيدي عناصر وحدات "يؤاف" المجهزة بعتاد كبير، إذا لم يقوموا بهدم بيوتهم بأنفسهم.

ودأبت سلطة "توطين البدو" منذ مطلع العام 2017، على استعمال أسلوب التهديد بأوامر الهدم وبفرض غرامات مالية كبيرة بشكل واسع في النقب، وتم اعتبار هذه الغرامات الباهظة أسلوبا قانونياً، حيث حكمت السلطات على 6 أفراد من أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف، دفع مبلغ 260 ألف شاقل "تسديدًا" لتكاليف أربع عمليات هدم قامت بها وحدات "يؤاف" للقرية.

 


#النقب
#غرامة مالية
#الغراء
#العراقيب
#أم الحيران

من عرب 48

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