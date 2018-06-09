تمديد اعتقال شاب وشابة لضلوعهما بجريمة قتل فادية قديس

مددت محكمة الصلح في تل أبيب، يوم أمس الجمعة، اعتقال شاب وشابة تنسب لهما شبهات الضلوع في جريمة قتل المرحومة فادية قديس "50 عاما"، من مدينة يافا، لمدة 7 أيام على ذمة التحقيق، كما استجابت المحكمة لطلب الشرطة بحظر نشر أي تفاصيل من ملف التحقيق بالجريمة.

يشار إلى أن المغدورة قديس، هي أرملة چابي قديس رئيس الجمعية الخيرية الأرثوذكسية، الذي قتل هو الأخر طعنا بالسكين قبل 7 أعوام.

وفرضت المحكمة بحسب طلب الشرطة أمر حظر نشر على تفاصيل التحقيقات في ملف الجريمة، وعلى هوية المشتبهين بالضلوع في بالجريمة، فيما اعترض مجموعة من الصحافيين أمام المحكمة مطالبين بإلغاء أمر حظر النشر، الا ان المحكمة رفضت طلبهم.

وقتلت المغدورة قديس طعنا بالسكين داخل بيتها بيافا مساء الخميس.

ويستدل من المعلومات المتوفرة، أن المشتبه بها ربطتها علاقة وطيدة مع القتيلة ولزوجها الذي قتل قبل 6 أعوام.

واعتقلت الشرطة شابة، صباح الجمعة، بشبهة ضلوعها في جريمة قتل قديس، والتي عثر على جثتها في بيتها، بعد أن تعرضت للطعن داخل حمام بيتها.

وكانت الشرطة قد اعتقلت شخصا للتحقيق، ليل الخميس، لكن لم تؤكد بأنه هو من نفذ جريمة القتل.