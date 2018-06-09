مسيرة رمضانية حاشدة في كوكب أبو الهيجاء

تحت رعاية جمعيّة "الخير يجمعنا" والمجلس المحلي في كوكب أبو الهيجاء، انطلقت مساء أمس، الجمعة، مسيرة رمضانية حاشدة من مركز البلدة مرورًا بشارع المدرسة الابتدائية.

وشارك في المسيرة عدد كبير من أهل البلدة ومن القرى المجاورة، ورافقها، بالإضافة للمشاركين، الفنان يحيى أبو جمعة وفرقته الفنية على وقع الأناشيد ما أضفى أجواءً احتفالية مميزة.

واستقرت المسيرة في المتنزه العام الجديد جنوبي البلدة، حيث أقيم سوق رمضان الذي احتوى على زوايا للتحف التراثية وأشغال يدوية وأطعمة وغيرها من المنتوجات المحلية.

واستمرت فعاليات السوق الرمضاني بمشاركة فرقة صرخة وطن الكوكبية، وفرقة يحيى أبو جمعة، وفرقة هايدي هاي، مع زوايا للأطعمة التقليدية وخبز طابون، وورشات فخار ورسم وغناء والعديد من الفقرات الترفيهية للأطفال مع توزيع عشرات الجوائز على الأطفال.

وفي كلمته المقتضبة، أثنى رئيس المجلس المحلي، زاهر صالح، على نجاح هذا المهرجان المتميّز أشاد بالقيمين على هذا العمل بالتعاون مع المجلس المحلي، كما أشاد بأهل البلد وعطائهم السخي في حملة الإغاثة للأهل في قطاع غزة، وشدّد على أهميّة تثبيت هذا النشاط المميز كتقليد سنوي يحمل أبعادًا اجتماعية وثقافية وإنسانية.