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إصابات واعتقالات في شجارين بالناصرة وكفر كنا

تاريخ النشر: 10/06/2018 - 11:07

إصابات واعتقالات في شجارين بالناصرة وكفر كنا
(توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب 6 أشخاص بجروح متفاوتة، واعتُقل 10 أشخاص في شجارين منفصلين بالناصرة وكفر كنا، الليلة الماضية.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فقد نشب شجار بالناصرة خلفية نزاع عائلي. أصيب فيه 5 أشخاص بجروح واعتقلت الشرطة 8 مشتبهين (17- 50 عاما)، ومن المزمع أن يمثلوا، اليوم، أمام المحكمة للنظر في طلب تمديد اعتقالهم.

وفي كفر كنا، نشب شجار بين عائلتين أصيب خلاله شاب (27 عاما) بجروح إثر تعرضه للطعن. واعتقلت الشرطة مشتبهين أحدهما (49 عاما)، وادعت الشرطة أنه "كان ضالعا في الشجار وتمّ العثور داخل منزله على مسدس وذخيرة، والآخر (20 عاما) مشتبه به بالطعن، ومن المزمع أن يمثل المشتبهان أمام المحكمة، اليوم، للنظر بطلب تمديد فترة اعتقالهما على ذمة التحقيق.


#الناصرة
#كفر كنا
#شجارات

من عرب 48

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