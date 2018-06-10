  2. محليات
  3. أخبار محلية

كفر قاسم: إرجاء أوامر هدم 4 مبان إلى ما بعد رمضان

تاريخ النشر: 10/06/2018 - 16:16

كفر قاسم: إرجاء أوامر هدم 4 مبان إلى ما بعد رمضان
هدم في كفر قاسم (أرشيف عرب 48)
عرب ٤٨ / ضياء حاج يحيى
تحرير: قاسم بكري

أرجأت محكمة الصلح في "بيتح تكفا" اليوم، الأحد، أوامر هدم 4 مبان في مدينة كفر قاسم، إلى فترة ما بعد شهر رمضان، وذلك وفق طلب الشرطة واللجنة اللوائية للتنظيم والبناء.

وألصق أفراد اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء بتاريخ 24.04.2018 أوامر هدم لغاية 15.06.2018 للمباني الأربعة في المنطقة شرقي جنوب المدينة، إذ يصادف تاريخ تنفيذ الأوامر حلول عيد الفطر.

وطلبت الشرطة من المحكمة في جلسة اليوم إرجاء تنفيذ الهدم لثلاثة شهور أي بعد شهر رمضان، وأشارت في طلبها إلى أنه "ليس بالإمكان توفير الحماية المطلوبة لعمليات الهدم في تلك الأيام بسبب الظروف الأمنية في المنطقة'.

ووافقت المحكمة على إرجاء هدم المباني المذكورة.

وفي هذا السياق، تستمر ملاحقة المواطنين في العرب والتضييق عليهم في مجالات السكن والبناء والتجارة، ويتهدد الهدم عشرات الكثير من المباني والمحلات التجارية بذريعة عدم الترخيص.

وكفر قاسم تعاني كغيرها من البلدات العربية جراء هذه السياسة، وتلقى صاحب معرش مساحته 500 متر أمر هدم، مؤخرا، حيث تدعي اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء أن المبنى غير مرخص.

كما صدر أمر هدم لمخزن مساحته 1400 متر، وهو مكون من ألواح الصفيح، حيث أن قطعة الأرض التي بني عليها المخزن معرّفة بأنها زراعية وغير معدة للبناء.


#كفر قاسم
#هدم المنازل

كفر قاسم: إرجاء أوامر هدم 4 مبان إلى ما بعد رمضان

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ماهر خليلية يعلن ترشحه لرئاسة مجلس يافة الناصرة المحلي
ماهر خليلية يعلن ترشحه لرئاسة مجلس يافة الناصرة المحلي

2018-06-10

النقب: تخريب في رياض الأطفال بقرية أبو تلول
النقب: تخريب في رياض الأطفال بقرية أبو تلول

2018-06-10

إصابة شاب في مصنع جنوبي البلاد
إصابة شاب في مصنع جنوبي البلاد

2018-06-10

الأكثر قراءة

انتحار معتمر آسيوي بالحرم المكي

انتحار معتمر آسيوي بالحرم المكي

2018-06-09
القنصل التركي بالقدس يستضيف ثيوفيلوس و

القنصل التركي بالقدس يستضيف ثيوفيلوس و"الحقيقة" يدين

2018-06-09
بدموع وحسرة تستذكر ياسمين حجير طفلتها المرحومة ندين

بدموع وحسرة تستذكر ياسمين حجير طفلتها المرحومة ندين

2018-06-09
د. منار حسن: تدمير الحاضرة الفلسطينية جعل المرأة حبيسة الحيز الريفي

د. منار حسن: تدمير الحاضرة الفلسطينية جعل المرأة حبيسة الحيز الريفي

2018-06-09
تمثال عمره 3 آلاف عام في قرية آبل القمح المهجرة

تمثال عمره 3 آلاف عام في قرية آبل القمح المهجرة

2018-06-09