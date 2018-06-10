كفر قاسم: إرجاء أوامر هدم 4 مبان إلى ما بعد رمضان

أرجأت محكمة الصلح في "بيتح تكفا" اليوم، الأحد، أوامر هدم 4 مبان في مدينة كفر قاسم، إلى فترة ما بعد شهر رمضان، وذلك وفق طلب الشرطة واللجنة اللوائية للتنظيم والبناء.

وألصق أفراد اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء بتاريخ 24.04.2018 أوامر هدم لغاية 15.06.2018 للمباني الأربعة في المنطقة شرقي جنوب المدينة، إذ يصادف تاريخ تنفيذ الأوامر حلول عيد الفطر.

وطلبت الشرطة من المحكمة في جلسة اليوم إرجاء تنفيذ الهدم لثلاثة شهور أي بعد شهر رمضان، وأشارت في طلبها إلى أنه "ليس بالإمكان توفير الحماية المطلوبة لعمليات الهدم في تلك الأيام بسبب الظروف الأمنية في المنطقة'.

ووافقت المحكمة على إرجاء هدم المباني المذكورة.

وفي هذا السياق، تستمر ملاحقة المواطنين في العرب والتضييق عليهم في مجالات السكن والبناء والتجارة، ويتهدد الهدم عشرات الكثير من المباني والمحلات التجارية بذريعة عدم الترخيص.

وكفر قاسم تعاني كغيرها من البلدات العربية جراء هذه السياسة، وتلقى صاحب معرش مساحته 500 متر أمر هدم، مؤخرا، حيث تدعي اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء أن المبنى غير مرخص.

كما صدر أمر هدم لمخزن مساحته 1400 متر، وهو مكون من ألواح الصفيح، حيث أن قطعة الأرض التي بني عليها المخزن معرّفة بأنها زراعية وغير معدة للبناء.