النقب: اتهام شقيقين بمحاولة قتل شاب من رهط

قدمت النيابة العامة لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع، ضد شقيقين (39 عاما و40 عاما) من رهط، نسبت إليهما تهمة محاولة القتل والاعتداء على شخص من رهط، الشهر الماضي، على خلفية اصطدام بين سيارة المعتدى عليه وسيارة أحد المتهمين.

وأرفقت النيابة للائحة الاتهام طلبا لتمديد اعتقال المشتبه بهما.

ويستدل من لائحة الاتهام أنه "بين المتهمين وبين المعتدى عليه وشقيقه معرفة، والأربعة من سكان رهط، وفي يوم 14.5.2018 قرابة الساعة 20:30 سافر المعتدى عليه وشقيقه بسيارة اصطدمت مرآتها بمرآة السيارة التي كان يقودها أحد المتهمين ما ألحق ضررا بها، فغضب المتهم مما حدث، وخشي المعتدى عليه وشقيقه من تطور خلاف عنيف مع عائلة المتهمين، فأخبرا والدهما بما حدث، وقررا المبيت عند والدهما في تلك الليلة".

وجاء في لائحة الاتهام أيضا أنه "في وقت متأخر توجه الشقيقان لجلب أغراض واستعدا للعودة لبيت والدهما، وعند الساعة 23:00 وبينما كانا في طريقهما لبيت والدهما، لاحقهما أحد المتهمين مع شخصين آخرين، ووصل المتهم الثاني إلى المكان بسيارة أخرى وتوقف على جانب الشارع، وعندما مرت سيارة الشقيقين، ألقى أحد المتهمين غرضا تجاه الزجاج الخلفي للسيارة ما تسبب بكسره، وواصل الشقيقان السفر بالسيارة وتوجها لبيت والدهما، بينما لحق المتهمان والشخصان الآخران بهما، وعند وصول المعتدى عليهما لبيت والدهما ونزولهما من السيارة هاجمها المتهمان ومن معهما بعصي وقطع حديدية، وضربوا أحدهما على رأسه، ما أصابه بنزيف وأنهار أرضا، ورغم ذلك واصل أحد المتهمين ضرب الشاب بقضيب على رأسه، فقام شقيق المعتدى عليه بإلقاء نفسه على أخيه من أجل دفع الضربات عنه وحمايته، لكنه تعرض هو الآخر لضربات بقضيب حديدي على ظهره، ثم هرب المتهمان ومن معهما من المكان بعدما خرج والد المعتدى عليهما وأخوته من البيت، وجرى نقل الشاب الذي تعرض للاعتداء لمستشفى 'سوروكا' وتبين أنه يعاني من كسور في العظام والجمجمة وإصابة بالدماغ ونزيف، وأجرى الأطباء له عمليات جراحية، ولا زال يخضع للعلاج في المستشفى".