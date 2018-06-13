مياه الأمطار تتسبب بفيضانات وتغمر منازلا ومحلات تجارية

هطلت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، أمطار غزيرة في البلاد أسفرت عن حدوث فيضانات وإغلاق شوارع داخلية وأخرى رئيسية أمام حركة السير في عدة بلدات.

كما غمرت مياه الأمطار منازل ومحلات تجارية عديدة بسبب هشاشة البنى التحتية في البلدات العربية وعدم استيعاب قنوات الصرف لكمية الأمطار التي هطلت.

ومن بين البلدات العربية التي تأثرت نتيجة الأمطار كانت مجد الكروم والبعنة ورهط، وغيرها من البلدات في منطقة الشمال والنقب.



واشتكى عدد من أصحاب المنازل والمحلات التجارية التي تدفقت إليها مياه الأمطار مما لحق بهم، مطالبين السلطات المحلية بالعمل على إيجاد حل سريع لهذه المعاناة.

وفي نفس السياق، يتوقع الراصد الجوي بأن يكون الطقس اليوم، الأربعاء، غائما جزئيا إلى غائم، وترتفع مستويات الرطوبة في كافة طبقات الجو، بحيث تكون الفرصة متوسطة لهطول أمطار محلية مصحوبة بعواصف رعدية في شمال البلاد والنقب، فيما حذر من السيول والفيضانات بالأماكن المنخفضة وفي صحراء النقب والأغوار ومنطقة البحر الميت.

كما لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، وصيفيا معتدلا نهارا، ومائلا للبرودة ليلا.