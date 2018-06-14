تقديم تصريح ادعاء عام ضد شاب قتل شقيقتيه بيافا

قدمت النيابة العامة إلى محكمة الصلح في تل أبيب، اليوم الخميس، تصريح ادعاء عام تمهيدا لتقديم لائحة اتهام ضد فادي ملوك (28 عاما)، بقتلِ شقيقتيه نورة (21 عاما) وحياة ملوك (19 عاما) في مدينة يافا، فجر الخميس الموافق 17 أيار/ مايو 2018.

وكانت المحكمة قد مددت اعتقال ملوك منذ يوم وقوع الجريمة، 6 مرات متتالية، في جريمة قتل شقيقتيه طعنا بالسكين، بعد أن اتصل للشرطة وأخبرها هاتفيا بأنه قتل شقيقتيه.

وجرى تمديد اعتقال المشتبه به بالتوافق بين النيابة العامة، ومحامي الدفاع عن ملوك.

ووِفقَ محضر جلسة المحكمة، "وفق التحقيقات التي أجرتها الشرطة وجمعت بها أدلة من مسرح الجريمة، فإن الشاب أقدم على ذبح الضحيتين نورة (21 عاما) وحياة مُلوك (19 عاما) بسكين مُسننة، وأُعلِن عن وفاتِهِما نتيجة خسارة الكثير من الدم من جسديهما".

ويُستدلُّ من محضر الجلسة أنه "جرى العثور على السكين التي طعن فيها المشتبه ضحيتيه، وبعد الفحص في المختبر للتشخيص الجنائي، تم العثور على بصمات المشتبه به على السكين، إضافة إلى العثور على دماء تتبع للضحيتين على ملابس المشتبه به".

وتبيَّن أنه في شهر أيار/ مايو 2015 قُدِّمت للمحكمة المركزية في تل أبيب؛ لائحة اتهام ضد المشتبه به، فادي ملوك، بعد الاعتداء على شقيقته، وجرى إدانته من قِبَل المحكمة بالاعتداء على شقيقته وتهديدها بالقتل، مدعيا أن "شقيقته تعمل في أمور مشبوهة".

ووِفق لائحة الاتهام التي قُدِّمت في العام 2015 "قام ملوك بضرب شقيقته بلكمة على وجهها ما أسفر عن إصابتها، بعد أن طلب منها المال ورفضت. وفي وقت لاحق من ذات اليوم طارد ملوك شقيقته وهو يحمل سكينتين بيديه، غرسهما في باب غرفتها وهو مغلق".