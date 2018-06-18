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انتخابات 2018: عبد الفتاح حسن يعلن ترشحه لرئاسة مجلس المشهد

تاريخ النشر: 18/06/2018 - 10:54

انتخابات 2018: عبد الفتاح حسن يعلن ترشحه لرئاسة مجلس المشهد
منظر عام للمشهد والمرشح عبد الفتاح حسن
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أعلن المربي عبد الفتاح مصباح حسن عن ترشحه لرئاسة مجلس محلي قرية المشهد في الانتخابات المحلية التي ستجري في 30.10.2018.

وعن إعلانه خوض الانتخابات المحلية لرئاسة المجلس المحلي في قريته المشهد، قال حسن، إن "هذا القرار يأتي بعد التشاور مع أبناء عائلتي، أقربائي، أصدقائي والجهات ذات الشأن في قريتنا الحبيبة".

وأضاف أن "ترشحي لهذا المنصب ليس من منطلق التشريف بل من منطلق التكليف والعمل بإخلاص وباستقامة ونزاهة، لرفع شأن ومكانة المشهد قريتنا الحبيبة نحو التطور والاستقرار، وفِي صلب خطة عملنا تقدم المواطن المشهداوي، تطوره ورفاهيته من كافة الشرائح والفئات العمرية".

وختم حسن بالقول إنه "من خلال استطلاع ميداني قمت به على مدار الأشهر الماضية لمست أنني أحظى بتأييد غالبية أبناء عائلتي الحبيبة، وأن غالبية أبناء قريتي الحبيبة يؤيدون ويدعمون هذه الخطوة التي تعبر عن تحقيق طموحاتهم وآمالهم... لذلك بعد التوكل على الله أولا وعلى أبناء قريتي وعائلتي، أُعلن ترشحي لرئاسة المجلس في قريتنا المشهد، والله وليّ التوفيق".

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#انتخابات 2018
#المشهد
#السلطات المحلية
#عبد الفتاح حسن

من عرب 48

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