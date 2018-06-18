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عرابة: مناشدة بالبحث عن المفقود هاني شيخ يوسف

تاريخ النشر: 18/06/2018 - 11:16

عرابة: مناشدة بالبحث عن المفقود هاني شيخ يوسف
منظر عام لعرابة والمفقود هاني شيخ يوسف
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

ناشدت عائلة هاني شيخ يوسف (39 عاما) من مدينة عرابة والذي فقدت آثاره بعد أن خرج من منزله بتاريخ 17.02.2018 المواطنين العرب في كافة أنحاء البلاد بمساعدتها في أعمال البحث عنه، اليوم الإثنين.

وتوجهت العائلة إلى كل من يعرف أي معلومة عن مكان تواجد ابنها المفقود أو أي تفاصيل أخرى عنه إبلاغها على الفور، من أجل إعادته سالما إلى أحضان أسرته.

وتمر العائلة في لحظات صعبة للغاية وسط مشاعر القلق والخوف على ابنها الذي اختفت آثاره، منذ ذلك الحين، ولم تعرف عنه أي شيء لغاية الآن.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#عرابة
#البطوف
#مناشدات
#اختفاء

من عرب 48

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