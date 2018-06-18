عرابة: وفاة طفل لم يتجاوز عامه الأول

تُوفي في مدينة عرابة البطوف، طفل لم يتجاوز عامه الأول، فيما اعتبر أنه موت سريري.

وحاول طاقم مركز "ريم" الطبي إنقاذ حياة الرضيع الذي ناهز ثمانية شهور ويُدعى درويش صافي بشناق، وجرى نقله إلى مستشفى الجليل الغربي بنهريا وحاول الأطباء كذلك إنقاذ حياته، غير أن كل المحاولات باءت بالفشل، وأعلنوا وفاته لاحقا.

وذُكر أن الطفل لم يصح من النوم، يوم أمس الأحد.

الموت السريري

وقال الأطباء إن "الموت السريري هو حالة الانعدام الفجائي لدوران الدم في الأوعية الدموية والتنفس والوعي. في أحيان قليلة يمكن بواسطة إنعاش القلب والرئتين إحياء شخص ميت سريريا. نقطة مهمة هنا وهي إذا لم يتم التدخل بسرعة في الإنعاش فإن الشخص سيدخل حالة الموت البيولوجي. طبيا هناك حالتان فقط للموت وهما الموت السريري والموت البيولوجي ويسمى أيضا بالموت الدماغي.

الموت السريري هو المصطلح الطبي لوقف الدورة الدموية والتنفس، ما يلزم لاستمرار الحياة. وهو يحدث عندما يتوقف القلب عن الخفقان بإيقاع منتظم، وهي حالة تسمى السكتة القلبية".