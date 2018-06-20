تقديم لائحة اتهام ضد 4 أشخاص جريمة قتل ربيع فريج من كفر قاسم

قدمت النيابة العامة صباح اليوم، الأربعاء، لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية ضد عبد القادر عيسى، محمد عيسى، مصطفى عيسى، كرامة عيسى وهم من مدينة كفر قاسم تنسب إليهم "القتل مع سبق الإصرار والترصد، التخطيط لتنفيذ جريمة وحيازة السلاح".

ويستدل من لائحة الاتهام أن "المتهمين وهم أقارب، وعلى خلفية نزاع بين عبد القادر عيسى والمغدور ربيع فريج، اتفق عبد القادر عيسى معهم أن يقتلوا الأخير مع سبق الإصرار والترصد. والتقى عبد القادر ومحمد ومصطفى في منزل العائلة بكفر قاسم في تاريخ 17.03.2018. وخرج الثلاثة من المنزل مشيا على الأقدام إلى شارع السلطاني وانتظروا هناك المرحوم، وكان عبد القادر يحمل مسدسا وفيه أمشاط تحت معطفه الأسود. ووصل كرامة إلى المكان مع صديق له".

ومما جاء في لائحة الاتهام أنه "في نفس الوقت وصل إلى المكان المرحوم في سيارته مع صديقه السائق، فقام عبد القادر بمحاولة إيقافه وأطلق النار على الضحية، ربيع فريج، عدة مرات ومن مسافة قصيرة، وهرب المصاب مع صديقه من المكان وهو بحالة حرجة ثم جرى نقله إلى المستشفى وهناك جرى إقرار وفاته".