العثور على الفتاة ماريا اظهير من يافة الناصرة

علم مراسل "عرب 48" إنه جرى العثور، اليوم الخميس، على الفتاة ماريا وضاح اظهير (16 عاما) من قرية يافة الناصرة، وهي بصحة وعافية، بعد أن فقدت آثارها منذ تاريخ 15.06.2018.

وكانت عائلة الفتاة قد ناشدت المواطنين العرب في كافة أنحاء البلاد بمساعدتها في أعمال البحث عنها، لإعادتها سالمة معافاة إلى بيت أسرتها.

وعلمنا أنّ الشابة المفقودة شوهدت للمرة الأخيرة بتاريخ 15.06.2018 في قرية جولس، وأنّ العائلة سمحت بنشر معلومات عن اختفائها، يوم الثلاثاء الماضي.

وتوجهت العائلة إلى كل من يعرف أي معلومة تذكر عن مكان تواجد ابنتها المفقودة أو أي تفاصيل أخرى عنها إبلاغها فورا، من أجل إعادتها سالمة إلى أحضان أسرتها.