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فصل الصيف يبدأ اليوم ويستمر 93 يوما و15 ساعة و47 دقيقة

تاريخ النشر: 21/06/2018 - 09:28

فصل الصيف يبدأ اليوم ويستمر 93 يوما و15 ساعة و47 دقيقة
(تصوير الزميل فؤاد أبو الهيجاء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

يبدأ فصل الصيف اليوم، الخميس، ويستمر لمدة 93 يوما و15 ساعة و47 دقيقة.

وقال عضو كرسي اليونسكو لعلوم الفضاء والفلك ومدير الموقع الفلكي الفلسطيني، داوود الطروة، إن "فصل الصيف سيبدأ فلكيا في فلسطين والنصف الشمالي من الكرة الأرضية في تمام الساعة 13:07 دقائق من ظهر اليوم، الخميس، حيث ستكون الشمس عند هذه اللحظة عامودية تماما على مدار السرطان الذي يقع شمال خط الاستواء الفلكي بمقدار 23.5 درجة وهو أقصى ارتفاع تصله الشمس شمال خط الاستواء خلال العام".

وأكد أنه "منذ تلك اللحظة يبدأ فصل الصيف فلكيا في فلسطين والنصف الشمالي من الكرة الأرضية، ويستمر لمدة 93 يوما و15 ساعة و47 دقيقة، وهو أطول فصول السنة بنسبة 25.64%، بينما يبدأ فصل الشتاء في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية".

وأضاف الطروة أن "الشمس تشرق يوم الانقلاب الصيفي في القدس المحتلة في تمام الساعة 05:34 دقيقة من أقصى الزاوية الشمالية الشرقية ومقدارها 62 درجة، ثم تغيب في أقصى الزاوية الشمالية الغربية ومقدارها 298 درجة في تمام الساعة 19:47 دقيقة، وبذلك يكون طول النهار 14ساعة و13 دقيقة و33 ثانية وهو أطول نهار خلال العام، بينما يكون طول الليل 9 ساعات و46 دقيقة و27 ثانية وهو أقصر ليلة خلال العام".

وأوضح أنه "في الأماكن الواقعة في المنطقة المتجمدة الشمالية يتصل الشفق المسائي بالشفق الصباحي، ويظل النهار لمدة 24 ساعة، وتسمى الليالي في هذه الحالة بالليالي البيضاء، وتسمى هذه الظاهرة 'شمس منتصف الليل'، وفي نفس الوقت لا تشرق الشمس في الأماكن الواقعة في المنطقة المتجمدة الجنوبية فيسود الليل لمدة 24 ساعة".

وختم الطروة بالقول إنه "بعد يوم الانقلاب الصيفي تعود الشمس في حركتها الظاهرية نحو جنوب مدار السرطان، حيث يتناقص طول النهار ويزداد طول الليل حتى يتساوى الليل مع النهار بالنسبة لموقع فلسطين يوم 26 أيلول/ سبتمبر القادم".

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#فصل الصيف
#فلسطين
#الفضاء
#الفلك

من عرب 48

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