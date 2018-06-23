مصرعُ شاب من نابلس غرقا في طبرية

لقيَ، بعد عصر اليوم، السبت، شاب من نابلس مصرعه غرقا، في بحيرة طبرية، عَقِب وقوعه في المياه، بعد سقوطه من صخرة محاذية.

وذكرت مصادر إعلاميّة أن الشاب يبلغُ من العمر 36 عاما، ووقع الحادث في شاطئ "رون" في طبرية.

وأفادت المصادر، بأن الشاب الغريق، تواجد برفقة صديق له، وكانا يلتقطان لنفسيهما الصور، قبل أن يفقد توازنه ويقع في المياه.

وانتُشِل الشاب من المياه، وحاولت الطواقم الطبيّة، تقديم الإسعافات الأولية التي تضمّنت محاولات إنعاش، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل، وتم إعلانُ وفاته حينها.