  2. محليات
  3. أخبار محلية

مقتل شاب في جريمة إطلاق نار بالقرب من أم الفحم

تاريخ النشر: 23/06/2018 - 19:41

مقتل شاب في جريمة إطلاق نار بالقرب من أم الفحم
عرب ٤٨ / عمر دلّاشة
تحرير: خالد السيد

أسفرت جريمة إطلاق نار، مساء اليوم السبت، في شارع وادي عارة بالمقربة من مدينة أم الفحم عن مقتل شاب في الثلاثينيات من عمره.

وهرعت الطواقم الطبية إلى مكان الجريمة التي أُطلق فيها النار على شاب من قرية زلفة، وأعلنت عن وفاته على الفور، وعلم أن الشاب المرحوم هو محمد علي جميل زيتاوي (31 عامًا).

95% من جرائم إطلاق النار بالبلاد تسجل بالبلدات العربية
بظل غياب سلطة إنفاذ القانون بالمجتمع العربي واتساع فوضى السلاح وارتفاع عدد جرائم القتل، بسبب تقاعس الشرطة بمكافحة العنف والجريمة، وتحريضها على العرب واتهام الضحية بعدم التعاون لفك رموز الجرائم، ليس صدفة ألا تكون ملامح وشبح العنف الأوسع بالبلدات العربية.
 

وتواجدت قوات من الشرطة في مكان الجريمة، وقالت الشرطة في بيان لها إنها "باشرت بالتحقيق في أسباب الحادثة"، وأن الشاب لقى مصرعه بعد تعرضه لإطلاق نار خلال جلوسه بسيارته في "منطقة مفرق ميعامي قرب أم الفحم".

الشاب المرحوم محمد علي جميل زيتاوي.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#أم الفحم
#جريمة إطلاق نار
#مقتل شاب

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مصرعُ شاب من نابلس غرقا في طبرية
مصرعُ شاب من نابلس غرقا في طبرية

2018-06-23

د. قصي حاج يحيى: التعليم أهم أداة في معركة البقاء
د. قصي حاج يحيى: التعليم أهم أداة في معركة البقاء

2018-06-23

النقب: 4 إصابات متفاوتة في شجار عائلي
النقب: 4 إصابات متفاوتة في شجار عائلي

2018-06-23

الأكثر قراءة

البرازيل تحقق فوزا متأخرا على كوستاريكا بهدفين نظيفين

البرازيل تحقق فوزا متأخرا على كوستاريكا بهدفين نظيفين

2018-06-22
نيجيريا تقهر أيسلندا وتشعل منافسة مجموعتها على التأهل

نيجيريا تقهر أيسلندا وتشعل منافسة مجموعتها على التأهل

2018-06-22
سويسرا تنعش آمالها بالتأهل وتصعب المهمة على صربيا

سويسرا تنعش آمالها بالتأهل وتصعب المهمة على صربيا

2018-06-22
ارتفاع عدد مصابي غزة اليوم إلى 206

ارتفاع عدد مصابي غزة اليوم إلى 206

2018-06-22
الموت يغيّب المحامية والمناضلة فيليتسيا لانغر

الموت يغيّب المحامية والمناضلة فيليتسيا لانغر

2018-06-22