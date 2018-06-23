مقتل شاب في جريمة إطلاق نار بالقرب من أم الفحم

أسفرت جريمة إطلاق نار، مساء اليوم السبت، في شارع وادي عارة بالمقربة من مدينة أم الفحم عن مقتل شاب في الثلاثينيات من عمره.

وهرعت الطواقم الطبية إلى مكان الجريمة التي أُطلق فيها النار على شاب من قرية زلفة، وأعلنت عن وفاته على الفور، وعلم أن الشاب المرحوم هو محمد علي جميل زيتاوي (31 عامًا).

وتواجدت قوات من الشرطة في مكان الجريمة، وقالت الشرطة في بيان لها إنها "باشرت بالتحقيق في أسباب الحادثة"، وأن الشاب لقى مصرعه بعد تعرضه لإطلاق نار خلال جلوسه بسيارته في "منطقة مفرق ميعامي قرب أم الفحم".