اعتقال شرطي ومشتبهين من الطيبة بتهم الرشوة والإتجار بالمخدرات

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، نهار اليوم، الأحد، مشتبهين من مدينة الطيبة، بالإضافة إلى شرطي من مدينة هرتسليا بشبهة التجارة بالمخدرات وتلقي الرشوة.

ووفق بيان الذي صدر عن المحكمة في أعقاب جلسة النظر بطلب تمديد اعتقال المشتبهين، فإن الشرطة تشتبه بأن الشرطي المعتقل كان على علاقة مع المشتبهين من الطيبة، وكان يمدهم بمعلومات عن عمليات التي تقوم بها الشرطة وتحركاتها بالإضافة إلى معلومات أخرى.

وتم تمديد اعتقال أحد المشتبهين لمدة 7 أيام، فيما مددت المحكمة اعتقال آخرين لمدة يوم واحد على ذمة التحقيق.

وفي هذا السياق، قال المحامي الموكل بالدفاع عن المشتبهين من الطيبة، عبد جابر، لـ"عرب 48"، إن "الملف حاليا في بدايته، ووفق المعلومات الأولية فإن الشرطة قامت بمراقبة المشتبهين لفترة، ونحن بدورنا سوف ندرس الأدلة في الملف".

وأشار إلى أن "المشتبهين ينفيان جميع التهم التي نسبت إليهما منذ البداية، كما أسلفنا فإننا ننتظر نتائج التحقيق الأخرى المتعلقة بالملف".