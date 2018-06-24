مصرع طالبين وإصابة خطيرة بحادث طرق قرب جنين

لقي شابان مصرعهما وأصيب آخر بجراح بالغة الخطورة جراء حادث طرق وقع عصر اليوم الأحد، بالقرب من بلدة الزبابدة على طريق الجامعة الأميركية جنوب جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وقال مدير إسعاف الهلال الأحمر في جنين محمود السعدي، إن طالبين توفيا في حادث طرق وقع بين مركبة خصوصية وشاحنة بالقرب من الجامعة، كما أصيب آخران بجروح متفاوتة.

وحسب بيان صدار عن الدفاع المدني في جنين، أصيب 3 أشخاص بجراح حرجة جراء حادث تصادم بين خلاطة باطون ومركبة خاصة تحمل لوحة صفراء على طريق المدرسة الأميركية، بين بلدتي قباطيه والزبابده بجنين، فيما عملت طواقم الإنقاذ والإسعاف على تخليص الإصابات من المركبة.

ووفقا للمعلومات الأولية، فالحديث يدور عن مصرع طالبين من الجامعة العربية الأميركية في حادث الطرق، علما أن المركبة التي كانت ضالعة بالحادث تحمل لوحة تراخيص صفراء "إسرائيلية".

وقال مدير مستشفى الرازي د. فواز حماد، في حديث مع "عرب 48": "تم إنعاش الشاب المصاب ونقله على وجه السرعة لغرفة العمليات، وهو يخضع في لعمليات جراحية في مستشفى الرازي في جنين، بعد أن تم وقف النزيف، إضافة لتزويده بوجبات دم، والحاجة إلى عملية جراحية بواسطة المناظير في الطحال نظرا لإصابة الطحال في الحادث، وكذلك تعرّض الشاب لكسور مختلفة".

وأفاد شهود عيان أن الحادث نتج عن تصادم بين سيارة خاصة وشاحنة، مما تسبب بانقلاب السيارة الخصوصية ومصرع اثنين من ركابها على الفور، فيما أصيب ثالث بجراح بالغة الخطورة.