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مصرع الطفل عمري عماش بحادث دهس وفرار السائق

تاريخ النشر: 25/06/2018 - 19:50

مصرع الطفل عمري عماش بحادث دهس وفرار السائق
أرشيفية
عرب ٤٨
تحرير: خالد السيد

لقي الطفل، عمري طلال عماش (12 عامًا) من قرية جزر الزرقاء مصرعه، مساء اليوم الإثنينة، جرّاء تعرضه لحادث دهس من قبل مركبة خاصة، وهرب السائق.

وأحيل الطفل إلى المستشفى بعد تعرضه للإصابة حيث وُصفت إصابته بالحرجة، ليتم إقرار وفاته بعد ذلك بمدّة قصيرة بعد أن فشلت جميع محاولات إنعاشه وإنقاذ حياته.

ونُقل الطفل إلى مستشفى "هلل-يافا" بمدينة الخضيرة بعد أن عمل الطاقم الطبي على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب الذي وصفت جراحه بالخطيرة مع إصابة بالرأس.

ووصلت قوات من الشرطة محققي حوادث الطرق إلى مكان الذي باشروا التحقيقات، فيما سلّم السائق (29 عامًا)  نفسه للشرطة بعد هربه من مكان الحادث بقليل.

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#دهس
#حادث
#طفل

من عرب 48

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