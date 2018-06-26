طمرة: اعتقال مشتبه به والبحث عن آخر بجريمة إطلاق نار

من المُزمع أن يُعرض مشتبه به بإطلاق النار في مدينة طمرة مام محكمة الصلح في عكا للنظر بطلب تمديد اعتقاله، اليوم الثلاثاء.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن طمرة شهدت مساء، أمس، جريمة إطلاق نار على سيارة كانت مركونة في أحد الأحياء، ولم يبلغ عن وقوع إصابات، فيما فرّ المشتبه به من المكان. وباشرت الشرطة بتمشيط المنطقة بحثا عن المشتبه به، في وقت تلقت بلاغا عن إطلاق نار بالهواء قرب محطة الوقود على شارع 781 وجرى تنفيذ سطو مسلح وسرقة مئات الشواقل من العامل بالمحطة، ولم يبلغ عن إصابات.

ويستدل من المعلومات المتوفرة أيضا أن المشتبه بهم أطلقوا النار في طمرة وسرقوا محطة وقود وحاولوا سرقة محطة وقود أخرى.

وبعد ذلك، هرب المشتبه بهم نحو قرية عبلين المجاورة، وجرى اعتقال شاب (33 عاما) من طمرة، وضبط السيارة المشتبه بها، في حين أن هوية المشتبه به الآخر معروفة وتجري الشرطة البحث عنه لاعتقاله والتحقيق معه بالشبهات المنسوبة إليه.