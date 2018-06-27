اللقية: السجن 7 أعوام لفرحان الصانع لإدانته بالقتل غير العمد بحادث طرق

فرضت المحكمة المركزية في القدس صباح اليوم، الأربعاء، السجن الفعلي لمدة 7 أعوام على الشاب فرحان الصانع (29 عاما) من قرية اللقية بالنقب، وسحب رخصة قيادة السيارة لمدة 15 عاما من يوم إطلاق سراحه، وتعويض مالي قدره 12 ألف شيكل، وذلك بعد إدانته بـ"القتل غير العمد والقيادة بدون رخصة وتحت تأثير المخدرات".

ويستدل من ملف القضية أن "المتهم قاد سيارة بتاريخ 11.04.2017 فجرا وصولا إلى شارع 38 في الوقت الذي أجريت فيه أعمال تطوير في الشارع، وتم إحاطة الشارع بحواجز إسمنتية متحركة. قاد المتهم سيارته في شارع الخدمات حتى ضاق الشارع ولم يعد بالإمكان الاستمرار في مساره، وعليه قام بفصل الحواجز الإسمنتية عن بعضها البعض، ثم دفع بمركبته أحد الحواجز الإسمنتية تجاه الشارع الرئيسي كي يتاح له الدخول من شارع الخدمات، وأبقاها في الشارع، وبعد فترة وجيزة وصلت شاحنة للشارع المذكور واصطدمت بالحاجز الإسمنتي الذي أبقاه المتهم وانحرفت عن مسارها لتصطدم مباشرة بسيارة في المسار المقابل ما أدى إلى مقتل السائق (من المجتمع اليهودي) داخل السيارة".

وذكر قاضي المحكمة في قرار حكمه أن "المتهم ترك في ساعات الليل وسط شارع عمومي حاجزا صلبا أغلق مسار السير بشكل شبه كلي، واستهتر بحياة مستخدمي الشارع".