  2. محليات
  3. أخبار محلية

شبهات: مديرة مدرسة نفذت أعمالا مشينة بحق طالبات

تاريخ النشر: 27/06/2018 - 14:00

شبهات: مديرة مدرسة نفذت أعمالا مشينة بحق طالبات
(توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

مددت محكمة الصلح في "كريات شمونة" أمر الشروط المقيدة بحق مديرة مدرسة (39 عاما) من منطقة الشمال وأبقتها رهن الحبس المنزلي الكامل في بلدتها.

ونسبت الشرطة للمديرة المشتبه بها تنفيذ أفعال مشينة بحق طالبات خلال دراستهن في المدرسة، واستغلالهن من أجل مساعدتها برعاية أطفالها وبأعمال منزلية أخرى.

ويُستدل من ملف القضية أن "الشرطة الإسرائيلية باشرت بالتحقيق منذ مطلع شهر أيار/ مايو 2018 بشكاوى قدمتها فتيات صغيرات ضد المديرة. وأنّه خلال التحقيقات تمّ توقيف المديرة المشتبه بها، وجرى التحقيق معها بشبهة تنفيذ أفعال مشينة مستغلة علاقتها بالطالبات وسلطتها عليهن كمديرة، ومن ثم جرى إطلاق سراحها بشروط مقيدة".

كما تبين من ملف القضية أنّ "التحقيقات أجريت في ظل أمر حظر نشر، وخلال التحقيقات تبيّن أيضًا أن المديرة المذكورة مشتبهة بالنصب والاحتيال على وزارة التربية والتعليم بمئات آلاف الشواقل".

وسمحت المحكمة بالنشر، اليوم، أنّ المشتبه بها شغلت منصب مديرة مدرسة "كنافي يونا" في مدينة صفد.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#شبهات
#مدارس
#صفد
#أفعال مشينة

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

العطلة الصيفية 2018: انتبهوا لأولادكم وجنبوهم المخاطر
العطلة الصيفية 2018: انتبهوا لأولادكم وجنبوهم المخاطر

2018-06-27

عدد مرضى الباركنسون تجاوز 25 ألف مريض بالبلاد
عدد مرضى الباركنسون تجاوز 25 ألف مريض بالبلاد

2018-06-27

التحقيق مع رئيس سلطة محلية بشبهة تنفيذ مخالفات جنسية
التحقيق مع رئيس سلطة محلية بشبهة تنفيذ مخالفات جنسية

2018-06-27

الأكثر قراءة

الأرجنتين تنتزع تأهلا صعبا من نيجيريا

الأرجنتين تنتزع تأهلا صعبا من نيجيريا

2018-06-26
حريق شفاعمرو: أضرار بمحل تجاري ومنزلين وخطر انهيار مبنى

حريق شفاعمرو: أضرار بمحل تجاري ومنزلين وخطر انهيار مبنى

2018-06-26
حالة الطقس: درجات الحرارة تواصل الارتفاع أعلى من معدلها

حالة الطقس: درجات الحرارة تواصل الارتفاع أعلى من معدلها

2018-06-26
محمد صلاح والابتزاز السياسي..

محمد صلاح والابتزاز السياسي..

2018-06-26
الدانمارك تضمن تأهلها رغم تعادلها أمام فرنسا

الدانمارك تضمن تأهلها رغم تعادلها أمام فرنسا

2018-06-26