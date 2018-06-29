"العليا" تزيد العقوبة على سائق من رهط تسبب بمصرع 7 أشخاص

قررت المحكمة العليا في القدس، أمس الخميس إضافة السجن الفعلي عاما واحدا على عقوبة السجن لجمال أبو صيام (34 عاما) من مدينة رهط بالنقب، جنوب البلاد، سائق الشاحنة الذي تسبب بمقتل 7 أشخاص في حادث الطرق الذي وقع في مدينة نيشر (بلد الشيخ) قرب حيفا قبل عدة أعوام.

والتمس كل من أبو صيام والنيابة العامة للمحكمة العليا التي قررت إضافة عام واحد على قرار المحكمة المركزية، لتصبح العقوبة السجن الفعلي لمدة 5 أعوام.

من مكان الحادث بتاريخ 11.01.2017

وكانت المحكمة المركزية في حيفا قد فرضت بتاريخ 11.01.2017 السجن الفعلي 4 أعوام على السائق بعد إدانته بـ'التسبب بمصرع 7 أشخاص دون قصد، الانحراف عن المسار، قيادة بسرعة فائقة، عدم تخفيف السرعة، التسبب بكدمات، القيادة بسيارة غير صالحة، نقل حمولة بوزن زائد وقيادة دون توقف وراحة، وذلك في حادث طرق مروع وقع في شهر نيسان/ أبريل العام 2013 في مدينة نيشر (بلد الشيخ)'.

وفرضت المحكمة على السائق دفع تعويض قدره 25 ألف شيكل لكل عائلة من عائلات الضحايا وسحب رخصته لمدة 15 عاما.

وقال محامي الدفاع عن السائق أبو صيام، شادي سروجي، "نحترم قرار المحكمة. أيضا قرار الحكم بالسجن لمدة 5 أعوام يعتبر معتدلا، لا سيما أننا نأسف لسقوط ضحايا وعشرات الإصابات".

يذكر أن حادث الطرق المروع أسفر في حينه عن مصرع 7 أشخاص، اثنان من قرية إكسال وأربعة من قرية دير الأسد وواحد من البعنة، وهم: رياض أحمد عبد الحليم دراوشة (45 عاما) وأحمد بسام حافظ دراوشة (15 عاما) من إكسال وكريم وعبد ذباح وداهش أمون ورائد عمر من دير الأسد، ونزيه حسن حصارمة (25 عاما).

وكان قد أصيب في الحادث 18 شخصا بجروح متفاوتة، ومن بينهم من وصفت جراحهم بالخطيرة.

ووقع الحادث على شارع 'بار يهودا' في نيشر قرب حيفا نتيجة صدم الشاحنة التي كان يقودها أبو صيام بعدة سيارات خصوصية.