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انتخابات 2018: كمال إغبارية ينوي الترشح لرئاسة بلدية أم الفحم

تاريخ النشر: 29/06/2018 - 14:27

انتخابات 2018: كمال إغبارية ينوي الترشح لرئاسة بلدية أم الفحم
كمال إغبارية
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

علم مراسل موقع "عرب 48" أن المربي كمال أحمد إغبارية، الذي يشغل منصب مدير مدرسة "دار الحكمة" الثانوية في مدينة أم الفحم، سيعلن ترشحه لرئاسة وعضوية البلدية في قائمة محلية مستقلة والمنافسة في الانتخابات المحلية المقبلة، المزمع إجراؤها مع سائر السلطات المحلية بتاريخ 30.10.2018.

وفي هذا السياق، أصدرت اللجنة الإعلامية لحملة المرشح إغبارية بيانا، مساء أمس الخميس، قالت فيه إنه "تناقلت بعض وسائل الإعلام، مؤخرا، نبأ مفاده نية المربي كمال أحمد خوض المنافسة لرئاسة البلدية وعضويتها".

وأكدت اللجنة الإعلامية المذكورة باسم إغبارية إنه "بصدد إصدار الإعلان الرسمي بهذا الخصوص بتاريخ 10.7.2018 والذي يؤكد صحة الخبر".

وختمت اللجنة بيانها بالقول إنه "نعلم أهلنا الأحباب أن الأستاذ كمال وطاقم العمل يسعون جاهدين للتواصل مع كافة المرشحين ومع كافة الأطر والأطياف، بهدف تشكيل قائمة توافقية تلبي رغبة أهل بلدنا الكرام".

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#انتخابات 2018
#بلدية أم الفحم
#السلطات المحلية
#كمال إغبارية
#وادي عارة

من عرب 48

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