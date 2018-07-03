المقيبلة: اختفاء رمضان جرامنة منذ أسبوعين

تواصل عائلة الشاب رمضان تحسين محمود جرامنة (25 عاما) من قرية المقيبلة، البحث عنه في كافة أنحاء البلاد، بعد اختفائه منذ نحو أسبوعين.

وناشد والد الشاب المفقود، جرامنة، المواطنين العرب في أراضي العام 48 بمساعدته في البحث من أجل العثور على ابنه الذي اختفت آثاره منذ أن خرج من بيته صباح يوم الخميس الموافق 20.06.2018 ولم يعد لغاية اليوم.

وأعربت العائلة عن قلقها على ابنها، مناشدة الجميع بمد يد العون والمساعدة من أجل إعادته سالما إلى منزل الأسرة.

وتوجه الوالد والعائلة بطلب إلى كل من يعثر عليه أو يعرف عنه أي معلومة أن يتصل أو على رقم 0509717811 أو 0509717810".