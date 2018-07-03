بعد السطو على بنك في عبلين: اعتقال مشتبه به والبحث عن آخرين

مددت محكمة الصلح في عكا، اليوم الثلاثاء، اعتقال شاب يبلغ من العمر 27 عاما من عبلين، بشبهة تنفيذ السطو على فرع بنك في القرية، أمس الاثنين.

ونسبت الشرطة للشاب المعتقل شبهة "تنفيذ السطو على فرع لبنك مركنتيل في القرية، حيث وصل إلى البنك يوم أمس عند الساعة 17:00 ثلاثة ملثمين مسلحين وسرقوا مبلغا من المال وتسببوا بإصابة أحد الموظفين (37 عاما) بقدمه بعدما أطلقوا النار تجاهه".

وادعت الشرطة أن "طاقم التحقيق استخدم وسائل تكنولوجية وجرى اعتقال المشتبه به أمس عند الساعة 20:00، وأن هوية المشتبه بهما الآخرين معروفة ويجري العمل على معرفة مكانهما لاعتقالهما".