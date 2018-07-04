هزة أرضية تضرب طبرية والجليل بقوة 4.2

ضربت هزة أرضية صباح اليوم الأربعاء، منطقة الجليل وطبرية في شمال البلاد، حيث شعر السكان بالهزة التي استمرت عدة ثوان وكانت قوتها 4.2 درجة في سلم ريختر، إذ لم يبلغ عن وقع أضرار وخسائر بالممتلكات أو إصابات بشرية.

وفقا للمعهد الجيوفيزيائي الإسرائيلي، فقد ضربت شمال البلاد عند الساعة 4:50 من صباح اليوم الأربعاء هزة أرضية بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، كما أفاد سكان بمنطقتي المركز والسهل الساحلي أيضا أنهم شعروا بالهزة الأرضية التي كان مركزها بالجليل وطبرية.

وكان مركز الهزة الأرضية في بحيرة طبرية وعلى عمق أربعة كيلومترات تحت الأرض. وبعد ثماني دقائق شعر بهزة أخرى بالجليل بقوة أقل من 3.2 درجة، وفي حوالي الساعة 6:50 ، أبلغ السكان عن هزة خفيفة أخرى.

وكانت البلاد قد تعرضت لعدة هزات أرضية خفيفة خلال الأعوام الأخيرة، بلغت قوتها 4.1 و 4.2 و5.3 على سلم ريختر، وكان مركزها شمال البلاد، الجليل، البحر الميت، القدس والأغوار.

وتؤكد التقديرات الإسرائيلية الأخيرة احتمالات وقوع هزة أرضية مدمرة في البلاد في كل لحظة، كما تشير إلى مصرع وإصابة مئات الآلاف، وأضرار لمئات آلاف المباني، وفي الوقت نفسه تشير التقارير إلى عدم الجاهزية وخاصة على مستوى تقوية المباني التي شيدت قبل العام 1980.

كما أن تقديرات الأضرار المتوقعة للهزة الأرضية المرتقبة تبدو مخيفة، حيث تشير إلى انهيار متوقع لنحو 28 ألف مبنى، وأضرار لنحو 290 ألف مبنى، ومصرع أكثر من 7 آلاف شخص، وإصابة 8600 بإصابات ما بين متوسطة وحتى خطيرة، وأكثر من 370 ألف إصابة طفيفة، كما يتوقع أن يكون هناك نحو 170 ألف شخص بدون مأوى.

يذكر أن البلاد تقع على خط الزلازل "الشق السوري الأفريقي"، وتشهد باستمرار وقوع هزات أرضية خفيفة سنويا. وتاريخيا شهدت البلاد هزات أرضية مدمرة متواترة بمعدل هزة مدمرة تحصل كل 90 – 100 عام، ما يعني أنه من المتوقع في كل لحظة أن تحصل هزة أرضية مدمرة.