يافا: اتفاق مؤقت لإنهاء معاناة عائلة السقا

أنهت عائلة السقا في مدينة يافا أمس، الأربعاء، اعتصامها في خيمة نصبتها في حي العجمي، حديقة الغزازوة، منذ خمسة أيام، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق لمنح العائلة فرصة استئجار من شركة الإسكان منزل لمدة أربعة أعوام، في ظل أزمة سكن خانقة في يافا.

وعُقدت جلسة في خيمة العائلة، مساء يوم الإثنين الماضي، بحضور مندوب عن مكتب الرفاه الاجتماعي، والمديرة العامة لشركة الإسكان، وتوصلت الأطراف المختلفة إلى اتفاق من شأنه إنهاء معاناة العائلة ومنحها منزلا للسكن فيه، بكرامة واحترام.

وكانت شركة الإسكان قد طردت عائلة السقا من بيتها الذي تسكنه، بأمر من المحكمة، بحجة "اقتحام البيت بشكل غير قانوني"، واضطرت العائلة للمبيت بخيمة نصبتها في حديقة العجمي احتجاجا على أزمة السكن.

وقال رب العائلة، إبراهيم السقا، لـ"عرب 48" إنه "بعد انتهاء القضية، أؤكد أن هذا الحل لفترة زمنية محددة، وهو ليس نصر لنا لأن النصر سيكون حين نحقق أحلام جميع الشباب وننهي ملف أزمة السكن بشكل كلي".

وتوجه بالثناء لكل من ساند العائلة، وختم بالقول إن "قضيتنا هذه عادلة. كنا نتوقع تحصيل حقنا لأننا أصحاب حق، وأصحاب الحق لا يخشون أحدا. انتهت القضية بشكل جزئي في هذه المرحلة، لكننا نعتبر هذا الحل مؤقتا، ولا زلنا نطالب بتوفير حل جذري لقضيتنا خصوصا وأزمة السكن في يافا بشكل عام".