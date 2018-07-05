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5 إصابات إحداها خطيرة في حادث طرق بالنقب

تاريخ النشر: 05/07/2018 - 21:33

5 إصابات إحداها خطيرة في حادث طرق بالنقب
من المكان
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة إثر وقوع حادث طرق على شارع رقم 80 قرب مفرق قرية عرعرة، في منطقة النقب، اليوم الخميس.

وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية لخمسة أشخاص، وجرى نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع لاستكمال العلاج.

وعلم أن الحادث أسفر عن إصابة شاب (25 عاما) بجروح خطيرة في منطقة الصدر وأطراف جسده، وتم نقله إلى المستشفى وهو بعد تخديره ووصله بأجهزة التنفس الصناعي.

وأصيب شابان (29 و25 عاما) بجروح وصفت بالمتوسطة، بالإضافة إلى إصابتين بجروح طفيفة.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات وقوع الحادث.

 

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#حادث طرق
#النقب
#عرعرة النقب

من عرب 48

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