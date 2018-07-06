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انتخابات 2018: جبهة مجد الكروم تنتخب مرشحي قائمة العضوية

تاريخ النشر: 06/07/2018 - 08:34

انتخابات 2018: جبهة مجد الكروم تنتخب مرشحي قائمة العضوية
مرشحو جبهة مجد الكروم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

انتخبت جبهة مجد الكروم الديمقراطية في اجتماع لها عقدته، مساء أول من أمس الأربعاء، مرشحيها في المواقع الثلاثة الأولى لتضم كل من رئيسة القائمة، عرين حريكة، وفي المكان الثاني حسن سرحان، أما في المكان الثالث خليل حمود.

ودعت الجبهة في مجد الكروم الأهالي إلى الالتفاف حول قائمتها، وقالت في بيان أصدرته ووصلت نسخة عنه لـ"عرب 48" صباح اليوم، الجمعة، إنها "أثبتت مصداقيتها من خلال طرح وعمل ممثليها في المجلس المحلي. كما تدعو الشباب/ات إلى الانضمام إلى كوادرها، البيت الحاضن والدافئ". ك

ودعت جبهة مجد الكروم، الجميع، إلى "الحفاظ على معركة انتخابات حضارية بعيدة عن التجريح والعنف والمناكفات بهدف الحفاظ على النسيج الاجتماعي في القرية"، مؤكدة "أن الانتخابات يوم ونحن دوم".

هذا، وعلمنا أن جبهة مجد الكروم ستقرر، لاحقًا، موقفها من مرشح الرئاسة الذي يتماثل مع قائمتها وبرنامجها، وختمت بالقول إن "يدنا ممدودة للجميع من أجل الوصول إلى مجلس كرامة وخدمات".

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#انتخابات 2018
#السلطات المحلية
#جبهة مجد الكروم

من عرب 48

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