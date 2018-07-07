الهزات الأرضية تتواصل: هزة أرضية تضرب شمالي طبرية

لا تزال تتوالى الهزات الأرضية في الأيام الأخيرة، في شمالي البلاد، حيث ضربت منطقة بحيرة طبرية هزة أرضية فجر اليوم، السبت.

وعلم أن الهزة وقعت قرابة الساعة 05:10 فجرا، وبلغت شدتها، بحسب المعهد الجيوفيزيائي، 3.4 درجات على سلم ريختر، وكان مركزها شمالي بحيرة طبرية.

وتحدث سكان محليون في طبرية وعيلبون وشمالي البحيرة عن هزة أرضية ملموسة بسبب اهتزاز جدران المنازل.

وكانت الأيام الأخيرة قد شهدت عدة هزات أرضية في المنطقة ذاتها، كان أولها فجر الأربعاء الماضي، وبلغت شدتها 4.1 درجة، وآخرها ظهر الخميس بقوة 3.2 درجة، وكانت الهزة الأرضية القوة بدرجة 4.5 على سلم ريختر.

تجدر الإشارة إلى أن تقديرات كثيرة أشارت إلى احتمال وقوع هزة أرضية مدمرة، خاصة وأن تاريخ الزات الأرضية التي تضرب هذه المنطقة، لوقوعها على الشق السوري الأفريقي، تتكرر بوتيرة مرة كل 90 إلى 100 عام. وكانت الهزة الأرضية المدمرة الأخيرة قد وقعت عام 1927.

يشار إلى أن المتحدث باسم ما يسمى "قيادة الجبهة الداخلية" الإسرائيلية، جيلي شنهر، كان قد أشار إلى أنه من المتوقع حصول هزة أرضية قوية، ولكن لا يمكن تحديد موعدها بدقة.

وفي أعقاب التقارير الكثيرة التي تحدثت عن عدم جاهزية البلاد لهزة أرضية عنيفة، ادعى وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، أنه "لا يوجد دولة في العالم جاهزة بشكل تام لأي سيناريو طارئ".

وأقر بحالة عدم الجاهزية، وقال "لسنا جاهزين بدرجة كافية. وعلى الدولة أن تمول التجهيز لذلك بشكل عاجل". وبحسبه فإن وزارة الأمن، المسؤولة عن جاهزية الجبهة الداخلية، قدمت خطة مماثلة لتلك التي أعدها في عام 2014، والتي تقدر تكلفتها بنحو 5 مليار شيكل.

وقال أيضا: "يجب ألا ننتظر إلى حين وقوع هزة أرضية بقوة تزيد عن 7 درجات"، على حد تعبيره.