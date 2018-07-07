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3 إصابات متوسطة بجريميتي إطلاق نار في شفاعمرو وجسر الزرقاء

تاريخ النشر: 07/07/2018 - 22:44

3 إصابات متوسطة بجريميتي إطلاق نار في شفاعمرو وجسر الزرقاء
(توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: خالد السيد

أطلق مجهولون النار على محل تجاري في مدينة شفاعمرو، مساء اليوم السبت، مما أدى إلى إصابة فتاتين في العشرينيات من عمرهما بجراح وُصفت بالمتوسطة.

ودخل مسلح ملثم إلى متجر ملابس وأطلق الرصاص في الهواء ولاذ بالفرار بسيارة كانت بانتظاره.

ونُقلت المصابتين إلى مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا لاستكمال العلاج، فيما فرّ الجناة من المكان.

وفي وقت سابق اليوم، أصيب شاب (19 عاما) بجراح وصفت بالمتوسطة إثر تعرضه لإطلاق نار في بلدة جسر الزرقاء. وتم نقل الشاب المصاب إلى مستشفى "هيلل يافا" في الخضيرة لتلقي العلاج.

في حين أعلنت الشرطة أنها بدأت التحقيق في ملابسات الجريمتين، فيما نُشرت الحواجز في الشوارع بعد جريمة شفاعمرو.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#شفاعمرو
#جسر الزرقاء
#إطلاق نار
#الشرطة

من عرب 48

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