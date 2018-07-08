وفاة عامل من الضفة أثناء عمله بالنقب

توفي عامل (62 عاما) من الضفة الغربية خلال عمله بورشة بناء على شارع رقم 25 بالنقب، جنوبي البلاد اليوم، الأحد.

وبحسب المعلومات المتوفرة توفي العامل إثر انهياره خلال عمله هناك، وجرى إخطار محققي حوادث العمل بالحادث.

واستدعي طاقم طبي إلى المكان، والذي لم يكن أمامه سوى إعلان وفاة العامل متأثرا بجروحه الخطيرة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتشغيل وفقا للمقتضى.

يذكر أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم من عرب من أراضي 48 ومناطق الضفة وقطاع غزة.