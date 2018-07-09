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8 هزّات أرضية ضربت شمالي البلاد خلال 24 ساعة

تاريخ النشر: 09/07/2018 - 07:05

8 هزّات أرضية ضربت شمالي البلاد خلال 24 ساعة
بحيرة طبرية (عرب ٤٨)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

ضربت هزّة أرضية بقوّة 3.3 درجات على مقياس ريختر، بعد منتصف ليل الأحد-الإثنين، شمال غربيّ بحيرة طبرية، وبذلك تكون الهزّة الخفيفة الثامنة خلال 24 ساعة.

هل يمكن التنبؤ بموعد الهزة الأرضية المدمرة؟
السكان شعروا ببضع هزات أرضية ولكن في الواقع فإن منطقة بحيرة طبرية تعرضت إلى نحو 30 هزة في الأيام الأخيرة ما يؤكد أن هناك نشاطا زلزاليا في الشق السوري الأفريقي في هذه المنطقة
 

وكانت أولى الهزّات الأرضيّة، أمس، الأحد، بدأت عند 14:04 في طبرية، وتبعتها سلسلة هزّات في المنطقة ذاتها، في الساعات 15:39 و16:30 و16:53 و17:22 و22:00 و23:04، لم تتخطّ أقواهنّ حاجز الـ3.2على مقياس ريختر.

تجدر الإشارة إلى أن تقديرات كثيرة أشارت إلى احتمال وقوع هزة أرضية مدمرة، خاصة وأن تاريخ الزات الأرضية التي تضرب هذه المنطقة، لوقوعها على الشق السوري الأفريقي، تتكرر بوتيرة مرة كل 90 إلى 100 عام. وكانت الهزة الأرضية المدمرة الأخيرة قد وقعت عام 1927.

يشار إلى أن المتحدث باسم ما يسمى "قيادة الجبهة الداخلية" الإسرائيلية، جيلي شنهر، كان قد أشار إلى أنه من المتوقع حصول هزة أرضية قوية، ولكن لا يمكن تحديد موعدها بدقة.

وفي أعقاب التقارير الكثيرة التي تحدثت عن عدم جاهزية البلاد لهزة أرضية عنيفة، ادعى وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، أنه "لا يوجد دولة في العالم جاهزة بشكل تام لأي سيناريو طارئ".

وأقر بحالة عدم الجاهزية، وقال "لسنا جاهزين بدرجة كافية. وعلى الدولة أن تمول التجهيز لذلك بشكل عاجل". وبحسبه فإن وزارة الأمن، المسؤولة عن جاهزية الجبهة الداخلية، قدمت خطة مماثلة لتلك التي أعدها في عام 2014، والتي تقدر تكلفتها بنحو 5 مليار شيكل.

وقال أيضا: "يجب ألا ننتظر إلى حين وقوع هزة أرضية بقوة تزيد عن 7 درجات"، على حد تعبيره.

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#هزة أرضية
#طبريا
#الشق السوري الأفريقي

من عرب 48

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