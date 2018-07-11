العثور على مصابة داخل شقة واعتقال مشتبها به بالرملة

عُثر على امرأة (56 عاما) مصابة بجروح وصفت بأنها خطيرة داخل شقة سكنية في مدينة الرملة، صباح اليوم الأربعاء.

وبحسب المعلومات المتوفرة، تلقى المركز الطبي في المنطقة بلاغا قرابة الساعة 09:25 حول العثور على مصابة داخل شقة في الرملة.

وقدم الطاقم الطبي العلاج الأولي للمصابة والتي وصفت إصابتها بالخطيرة مع إصابات في الرأس، وأحيلت لاستكمال العلاج في مستشفى "أساف هروفيه".

إلى ذلك، فتحت الشرطة ملفا للتحقيق في الملابسات والأسباب، واعتقلت مشتبها به (30 عاما) بالاعتداء على المرأة وأحيل للتحقيق على ذمة القضية.