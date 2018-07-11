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شفاعمرو: مصرع خليل برهوم برصاصة في ظروف غامضة

تاريخ النشر: 11/07/2018 - 12:04

شفاعمرو: مصرع خليل برهوم برصاصة في ظروف غامضة
من مكان الحادث بشفاعمرو، اليوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقي المسن خليل برهوم (70 عاما) مصرعه في مدينة شفاعمرو، في ظروف لا زالت غامضة، صباح اليوم الأربعاء.

وذكر شهود عيان أنه، على ما يبدو، أصيب المسن برصاصة خرجت خلال تنظيف مسدسه الشخصي في بيته قرب مدرسة العين.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#شفاعمرو
#سلاح
#رصاص

شفاعمرو: مصرع خليل برهوم برصاصة في ظروف غامضة

شفاعمرو: مصرع خليل برهوم برصاصة في ظروف غامضة

من عرب 48

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