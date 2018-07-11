شفاعمرو: مصرع خليل برهوم برصاصة في ظروف غامضة

لقي المسن خليل برهوم (70 عاما) مصرعه في مدينة شفاعمرو، في ظروف لا زالت غامضة، صباح اليوم الأربعاء.

وذكر شهود عيان أنه، على ما يبدو، أصيب المسن برصاصة خرجت خلال تنظيف مسدسه الشخصي في بيته قرب مدرسة العين.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.