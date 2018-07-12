خطف الطفل من قلنسوة: تمديد اعتقال المشتبه بهم 8 أيام

مددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون، اليوم الخميس، اعتقال المشتبه بهم الأربعة في اختطاف الطفل كريم جمهور (6 أعوام) من أمام منزل أسرته في مدينة قلنسوة، أول من أمس الثلاثاء.

والمشتبه بهم 3 أشخاص من مدينة اللد في جيل 26 و27 و41 عاما، إضافة إلى المعتقل الرابع من رام الله. وطلبت النيابة العامة تمديد اعتقال المشتبه بهم لمدة 15 يوما، على ذمة التحقيق.

ونسبت النيابة في لائحة الادعاء للمشتبه بهم "شبهات الخطف والابتزاز تحت التهديد، والتهديد، والتآمر لتنفيذ جريمة، والتزييف".

وقال المشتبه به الرئيسي، المقاول أحمد نقيب (41 عاما)، الذي اعتقلته الشرطة على أحد الحواجز للاشتباه بأنه تورط في التخطيط لخطف الطفل على خلفية مالية، في قاعة المحكمة، إنه "ليس لي أي علاقة بالقضية. الشرطة اعتقلتني رغم أنني لا أعرف الطفل ولا أعلم شيئا عنه".

وتشتبه الشرطة بأن النقيب بادر لخطف الطفل بسبب دين مستحق لوالد الطفل، فيما قامت خلال اليومين الماضيين بالبحث لتعتقله اليوم عند حاجز عسكري في الضفة.

وفي سياق متصل، تتواصل عمليات البحث، لليوم الثالث على التوالي، عن الطفل المخطوف من قلنسوة، فيما تسود أجواء القلق على مصيره بين الأهالي.

وقال جبر جمهور، والد الطفل المخطوف، لـ"عرب 48" إن "خلفية خطف طفلي مادية بسبب فوزي بمناقصات عمل، طلبوا مني دفع فدية قدرها 4 ملايين شيكل مقابل إعادة طفلي، وأنا أرفض هذا التوجه رفضا تاما".

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