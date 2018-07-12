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رهط: اعتقال عاملين من الضفة وإغلاق محلين تجاريين بأمر إداري

تاريخ النشر: 12/07/2018 - 16:28

رهط: اعتقال عاملين من الضفة وإغلاق محلين تجاريين بأمر إداري
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية في إطار ملاحقتها العمال الفلسطينيين في رهط بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، عاملين من الضفة الغربية، وأصدرت قرارا إداريا بإغلاق محلين تجاريين بالمدينة.

ووقع قائد الشرطة بمنطقة النقب قرارا بإغلاق محل تجاري لمدة 14 يوما وآخر لمدة 30 يوما، بالإضافة إلى إجراء إستماع لصاحب محل تجاري آخر وتحذيره.

وتواصل الشرطة تصعيد حملاتها في مطاردة العمال الفلسطينيين من منطقة الضفة الغربية المحتلة الذين يمكثون في البلاد بغرض العمل وتوفير لقمة العيش الكريم لأسرهم وعائلاتهم، وتضيّق عليهم بشكل كبير.

وتشهد البلدات العربية في الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية، حملات مكثفة للبحث عن العمال، وتحولت المطاردة إلى كابوس يلاحق العمال الفلسطينيين الذين يعملون في البلدات العربية، وذلك بفعل ملاحقة الشرطة وجنود من حرس الحدود لهم، وتعتقل الشرطة بشكل يومي الفلسطينيين الذين دخلوا للعمل وتوفير لقمة العيش لعائلاتهم.

وينام عدد كبير من العمال على الأرض وفي المخازن والملاجئ وتحت الأشجار كي يواصلوا عملهم في الداخل الفلسطيني، ليوفروا لقمة العيش لعائلاتهم، خاصة وأن الاحتلال يعتمد سياسات الخنق ومنع التطوير الاقتصادي لأراضي الضفة الغربية التي تعاني من قلة فرص العمال والبطالة والفقر.

ويتعرض العمال من الضفة الغربية لمعاملة مهينة وقاسية لا تعرف للإنسانية معنى ولا تمنح الإنسان احترامه وهو يسعى جاهدا لتوفير لقمة العيش لأطفاله وأسرته، في مكان بعيد عنهم.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#أمر إداري
#عمال فلسطينيون
#النقب
#الضفة
#إغلاق محلات تجارية

من عرب 48

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