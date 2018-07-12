  2. محليات
  3. أخبار محلية

قتيلان بحادث طرق قرب كفر مندا

تاريخ النشر: 12/07/2018 - 09:00

قتيلان بحادث طرق قرب كفر مندا
ضحيتا الحادث، محمد خوالد وصالح قدح
عرب ٤٨
تحرير: عرب 48

قالت مصادر طبية بعد منتصف الليل أن شابين لقيا مصرعهما في حادث طرق مروع عند مدخل بلدة يفتحئيل المحاذية لكفر مندا.

والشابان هما: صالح قدح (24 عاما) من كفر مندا ومحمد خوالد (26 عاما) من عرب الخوالد.

وأفاد مركز حيان الطبي أن طواقمه قامت بتقديم العلاج لمصابين في حادث طرق صعب بالقرب من قرية كفر مندا، وأن طواقم الإسعاف أعلنت وفاة اثنين على الفور وقدمت الإسعافات لإصابات أخرى.

وذكرت مصادر طبية أن الشابين القتيلين في سنوات العشرين من عمرهما، فيما أصيب عدة أشخاص بإصابات تتراوح ما بين الخفيفة والمتوسطة.

وقال أحد أفراد طواقم الإسعاف: عندما وصلنا إلى المكان كان المشهد مروعًا، رأينا سيارتين مسحوقتين وبخارجهما كان 4 شبان، اثنان ملقيان على الأرض وهما مصابان بجراح بالغة الخطورة، حيث حاولنا تقديم الإسعافات الأولية لهما وإنعاشهما ولكن جميع المحاولات فشلت، وأعلنا عن وفاتهما".

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#كفر مندا
#حادث طرق

قتيلان بحادث طرق قرب كفر مندا

قتيلان بحادث طرق قرب كفر مندا

قتيلان بحادث طرق قرب كفر مندا

قتيلان بحادث طرق قرب كفر مندا

قتيلان بحادث طرق قرب كفر مندا

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

رهط: اعتقال عاملين من الضفة وإغلاق محلين تجاريين بأمر إداري
رهط: اعتقال عاملين من الضفة وإغلاق محلين تجاريين بأمر إداري

2018-07-12

خطف الطفل من قلنسوة: تمديد اعتقال المشتبه بهم 8 أيام
خطف الطفل من قلنسوة: تمديد اعتقال المشتبه بهم 8 أيام

2018-07-12

التحقيق مع منتخب جمهور في شبهات بقضايا فساد
التحقيق مع منتخب جمهور في شبهات بقضايا فساد

2018-07-12

الأكثر قراءة

طائرة مسيّرة تقطع 10 كيلومترات قبل إسقاطها فوق طبرية (فيديو)

طائرة مسيّرة تقطع 10 كيلومترات قبل إسقاطها فوق طبرية (فيديو)

2018-07-11
والد الطفل المخطوف من قلنسوة: طلبوا 4 ملايين شيكل مقابل إعادته

والد الطفل المخطوف من قلنسوة: طلبوا 4 ملايين شيكل مقابل إعادته

2018-07-11
إيرلندا تصوت على مشروع قانون لمقاطعة منتجات المستوطنات

إيرلندا تصوت على مشروع قانون لمقاطعة منتجات المستوطنات

2018-07-11
لأول مرة في تاريخها: كرواتيا تتأهل لنهائي المونديال

لأول مرة في تاريخها: كرواتيا تتأهل لنهائي المونديال

2018-07-11
شفاعمرو: مصرع خليل برهوم برصاصة في ظروف غامضة

شفاعمرو: مصرع خليل برهوم برصاصة في ظروف غامضة

2018-07-11