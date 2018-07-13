الطيبة: دوي انفجار أعقبه اشتعال النيران في منزل

اشتعلت النيران، فجر اليوم الجمعة، بمنزل في مدينة الطيبة في الحي الجنوبي بجانب "الكانتري"، بعد سماع دوي انفجار كبير هز الحي.

ووفق شهود عيان من الحي، فإنه سمع صوت انفجار كبير هز الحي، ومن ثم اشتعلت النيران داخل المنزل.

وأدى الحريق إلى أضرار جسيمة بالأملاك إذ التهمت النيران طابقي المنزل بأكملهما. ومن شدة دوي الانفجار تطايرت أبواب المنزل الخارجية.

ووصلت قوات من الإطفائية التي باشرت بإخماد الحريق والسيطرة عليه، كذلك وصلت قوات كبيرة من الشرطة وباشرت بالتحقيق في ملابسات الحريق والانفجار، برفقة محقق الحرائق.