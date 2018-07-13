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المشتركة في رسالة مستعجلة لنتنياهو وإردان: أعيدوا الطفل كريم جمهور

تاريخ النشر: 13/07/2018 - 12:53

المشتركة في رسالة مستعجلة لنتنياهو وإردان: أعيدوا الطفل كريم جمهور
الطفل المخطوف كريم جمهور
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أبرقت القائمة المشتركة، رسالة مستعجلة لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، مطالبة من خلالها ببذل كل الجهود من أجل إعادة الطفل كريم جمهور من مدينة قلنسوة إلى أحضان عائلته ومنزله.

وجاء في رسالة نواب القائمة المشتركة "منذ أربعة أيام تم خطف الطفل كريم جمهور ابن السابعة في وَضَح النهار من أمام بيته في مدينة قلنسوة في منطقة المثلث، وعلى الرغم من قيام الشرطة بالقبض على بعض المشتبهين إلاّ أن مأساة العائلة لم تنتهِ لأن الطفل ما زال بيد خاطفيه ولم يتم إعادته".

واعتبرت أن "خطف الطفل كريم جمهور على يد عصابات إجرام قامت بذلك من أجل ابتزاز الوالد لدفع فدية مقابل إعادته هو مؤشر على مدى خطورة الجريمة في المجتمع العربي، وفي نفس الوقت هو تجاوز لخطوط حمراء وسابقة خطيرة لا ينبغي السكوت عليها".

وطالب نواب القائمة المشتركة في ختام رسالتهم "العمل بكل قوة وبذل كل الجهود من أجل إعادة الطفل كريم جمهور لحضن عائلته".

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#القائمة المشتركة
#كريم جمهور
#قلنسوة
#بنيامين نتنياهو
#غلعاد إردان

من عرب 48

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