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مصرع عامل في مكب نفايات وسط البلاد

تاريخ النشر: 13/07/2018 - 09:45

مصرع عامل في مكب نفايات وسط البلاد
(صورة توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقي عامل، في الخمسينات من العمر، مصرعه في حادث عمل في مكب نفايات في مدينة حولون، وسط البلاد، صباح اليوم الجمعة.

وكان العامل قد أصيب بجروح بالغة الخطورة بعد أن ضغطته ماكنة ضغط النفايات.

وأجرت الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان عمليات إنعاش للمصاب في محاولة لإنقاذ حياته، لكن دون جدوى، وأعلن الطبيب المرافق وفاته.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتشغيل وفقا للمقتضى.

يشار إلى أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم من عرب من أراضي 48 ومناطق الضفة وقطاع غزة.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#حوادث العمل
#وسط البلاد

من عرب 48

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