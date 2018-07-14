وفاة المحاضرة والباحثة د. ماري توتري

غيّب الموت، اليوم، السّبت، المربيّة والمحاضرة في جامعة حيفا وكليّة أورانيم، د. ماري توتري.

وستقام مراسم الجنازة يوم غدٍ، الأحد، عند الساعة الخامسة مساءً في كنيسة اللاتين بحيفا.

وحملت توتري شهادة الدكتوراه بالعلوم السياسية، وعملت محاضرة بعلم الاجتماع والمدنيات في كلية أورانيم وفي جامعة حيفا.

شملت أبحاثها الصراع العربي - الإسرائيلي، مكانة المجتمع العربي في إسرائيل، الإعلام والجندرية.

إلى جانب عملها الأكاديمي، لتوتري نشاطها الجماهيري والتطوعي في المجتمع المدني والمجتمع العربي منذ ما يزيد عن عشرين عاما، وشاركت في اللجان الإدارة لعددٍ من الجمعيّات في الداخل الفلسطينيّ.

من مشاركتها الإعلامية في برنامج "الخطّ الأخضر" على التلفزيون العربي: